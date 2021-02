Gazzetta - Napoli su Bastoni: tanta concorrenza per il difensore dello Spezia, i dettagli

Simone Bastoni dello Spezia si sta mettendo in mostra in questa stagione. Se ne parla dopo il gol al Milan. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "A settembre l’avevano promesso alla Juve Stabia, da centrocampista giocava poco. Ma Italiano ha voluto tenerlo e lo ha trasformato in fluidificante a sinistra. Un successone. Il contratto gli scade nel 2022. Gli 007 di Atalanta e Napoli sono sulle sue tracce ma non mancano altre offerte. Rinnovo? Ora come ora potrebbe anche essere difficile".