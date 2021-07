Gazzetta - Napoli su Boga, ma c'è l'Atalanta che attende la cessione di Ilicic

L'Atalanta studia la possibilità di regalare una ciliegina sulla torta a Gasperini per l'attacco in vista della prossima stagione. Il nome resta quello di Jeremie Boga, in scadenza col Sassuolo nel corso della prossima estate e pedina che garantirebbe una maggiore imprevedibilità alla squadra nerazzurra. Per tentare l'assalto al giocatore francese però, occorre prima trovare una nuova sistemazione a Josip Ilicic, che al momento però non ha offerte concrete. Se non dovesse partire lo sloveno, l'attacco della Dea resterebbe così. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.