Gazzetta - Napoli su Bremer, ma il difensore è vicino al rinnovo col Torino

Dal Barcellona al Tottenham, dal Manchester United al Borussia Dortmund, per finire ai club italiani Napoli e Inter: in tanti seguono con interesse l’evoluzione di Bremer, forte difensore del Torino che sta rinnovando col club granata fino al 2024. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport annuncia il rinnovo ormai prossimo: "Quella di Bremer è sempre stata proiettata ad arrivare a una firma per continuare un matrimonio che sta dando soddisfazione al club come al calciatore".