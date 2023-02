Gazzetta - Napoli su Hojlund se parte Osimhen: prezzo già alle stelle, la cifra

L'Atalanta si gode Rasmus Hojlund. Il centravanti danese pagato 7 ora già vale 40 milioni e piace a diversi club italiani

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta si gode Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, 20 anni appena compiuti, pagato 17, ora già vale 40 milioni e piace a diversi club italiani. Lo scrive nell'ampio focus l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Tutti considerano Hojlund il sostituto ideale per far fronte ad un’eventuale cessione (Osimhen, Vlahovic, Lukaku), o per rinforzare il reparto d’attacco. Ma oggi è più facile supporre, al netto di offerte irrinunciabili, che l’Atalanta voglia goderselo ancora un po’". Pur senza citare il Napoli, dunque, il quotidiano fa sapere che il club di De Laurentiis lo ha messo nel mirino qualora partisse Osimhen.