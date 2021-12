Gazzetta - Napoli su Mina, ma serve ok di Benitez: spunta formula decisiva

Fra i profili più seguiti per sostituire Manolas c'è Yerri Mina, centrale dell’Everton. Ultimamente fermo per un infortunio muscolare, è un difensore di esperienza - si legge su La Gazzetta dello Sport - che ha vinto il campionato in Colombia (Santa Fe), Brasile (Palmeiras) e Spagna (Barcellona), titolare della sua nazionale all’ultimo Mondiale in Russia. La valutazione del cartellino è alta, ma il Napoli spera di avere una formula di prestito con diritto di riscatto, in modo da poter spendere meno possibile in questo esercizio in cui c’è da far quadrare i conti. Bisognerà vedere se sarà d’accordo il manager degli inglesi, la vecchia conoscenza Rafa Benitez.