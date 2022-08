Gazzetta - Navas felice di approdare a NapolI: è la prima alternativa se salta Kepa, i dettagli

Alternative di lusso per la porta qualora saltasse Kepa. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Alternative di lusso per la porta qualora saltasse Kepa. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Una di queste conduce a Keylor Navas, che in realtà risponderebbe meglio di chiunque altro al profilo richiesto da Spalletti. La notizia è che il costaricano sarebbe felice di approdare in azzurro e questa per il Napoli rappresenta una traccia che non si può in alcun modo trascurare. Certo, anche in questo caso servirebbe un accordo con il Psg per il prestito secco con i parigini chiamati a contribuire in maniera considerevole all’ingaggio".