Gazzetta - Navas, il Napoli attenderà fino al gong: altrimenti ci riproverà a gennaio

Fabian prima, poi Navas, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che al momento camminano parallelamente, ma potrebbero in qualche modo fondersi: "In questo senso la cessione di Fabian ai francesi appare più vicina. Il Napoli chiede 25 milioni più bonus, la chiusura leggermente più in basso, potrebbe arrivare lunedì. Mentre l’arrivo, probabile, del portiere Keylor Navas a Napoli sarà più o meno all’orario del gong. Questo perché solo se il PSG riconoscerà una buonuscita corposa, accetterà di partire. La sensazione è che con pazienza anche questa operazione - la prova del nove, dopo i primi otto acquisti - andrà in porto. E la volontà del Napoli è quella di andare a ingaggiare Navas anche nella finestra del prossimo gennaio, se l’1 settembre non si chiudesse".