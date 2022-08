Gazzetta - Ndombele per spingere Fabian al PSG: ADL irritato dal tira e molla

Il Napoli sta provando ad accelerare per Tanguy Ndombele anche per spingere Fabian Ruiz ad andare al PSG. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sta provando ad accelerare per Tanguy Ndombele anche per spingere Fabian Ruiz ad andare al PSG. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Per completare lo scenario di mercato, il Napoli intende dare Ndombele appena possibile a Spalletti e questo metterebbe pressione a Fabian Ruiz e ai suoi agenti. A De Laurentiis non stanno piacendo i tira e molla: lo spagnolo vada al Psg o accetti il rinnovo con gli azzurri, altrimenti rischierà seriamente di restare ai margini della prima squadra, come avvenne a Milik. Ma c’è tempo per trovare una soluzione condivisa".