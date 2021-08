Gazzetta - Nessuna rivoluzione per ADL: senza grandi offerte i big resteranno tutti

S’era pensato che senza l’Europa dei grandi De Laurentiis rivoluzionasse il suo Napoli, ma così non è stato, scrive la Gazzetta dello Sport collegando l'immobilismo anche alla grave crisi che ha frenato il mondo del calcio ed alla mancata partecipazione alla Champions: "A tutt’oggi, Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, i maggiori indiziati a lasciare Napoli, sono ancora qui. E se non dovessero giungere offerte vantaggiose dell’ultima ora, faranno parte del progetto tecnico, per la gioia di Luciano Spalletti. Il quale ha più volte ribadito che se non dovessero arrivare rinforzi, la squadra è già competitiva così com’è".