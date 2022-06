Gazzetta - Nome nuovo per la difesa: il quarto centrale può essere Houtoundji

Secondo la Gazzetta, sarebbe un'ipotesi low cost per prendere il posto di Alex Tuanzebe.

Il nome a sorpresa per il mercato del Napoli è quello di Cedric Houtoundji. Ventottenne di Tolosa, doppio passaporto franco-beninese, ha girato tra MLS e Bulgaria prima di ritornare in Francia con la maglia del Clermont Foot 63. Secondo la Gazzetta, sarebbe un'ipotesi low cost per prendere il posto di Alex Tuanzebe.