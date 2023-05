Gazzetta - Nome nuovo per la difesa: tra i possibili sostituti di Kim spunta il 2001 Timber

Kim Min-jae resta o parte? Secondo La Gazzetta dello Sport, nessuno nasconde la speranza che resti, ma il Napoli si sta guardando intorno per sostituirlo. Oltre al profilo di Giorgio Scalvini dell'Atalanta, l'edizione online della Rosea tra i possibili eredi cita anche Jurrien Timber, classe 2001 dell'Ajax, che però come il difensore orobico non sarà sul mercato a prezzo di saldo, ma è un profilo dal costo abbastanza elevato.