Gazzetta - Non solo 40mln, il Sassuolo per Raspadori chiede anche percentuale sulla rivendita

TuttoNapoli.net

Dieci milioni (e più) separano il Napoli da Giacomo Raspadori, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che le parti hanno deciso di rivedersi già lunedì. Spalletti lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri e ADL si sta adoperando per accontentarlo, a dispetto dei costi rilevanti dell’operazione:

"I protagonisti della trattativa non si sono smentiti. L’accorto a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è partito da un paragone recentissimo, cioè dai 36mln più 6 di bonus e il 15% sulla rivendita incassati dal West Ham per Gianluca Scamacca. Ha chiesto 40mln e una percentuale sulla rivendita anche per l’attaccante bolognese. Dall’altra parte della barricata il numero uno campano si è piazzato sulla valutazione di 30mln, ma senza andare oltre. Anzi, ADL ha provato ad inserire come contropartite tecniche uno tra l’esterno Ounas e il promettente Zerbin. Niente da fare, il manager del club emiliano ha escluso subito questa eventualità. La linea di intesa può essere raggiunta a metà strada, intorno ai 35mln con gli immancabili bonus. Al termine della riunione il clima è apparso costruttivo a dispetto dell’evidente fumata grigia".