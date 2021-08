Gazzetta - Non solo Amrabat: occhi su Pjanic per la mediana

Si parla del mercato del Napoli sull'edizione online della Gazzetta dello Sport, che non esclude la pista Miralem Pjanic per la mediana. Ecco quanto scrive la rosea: "Mercato di consolidamento per De Laurentiis: nessuna cessione (esclusi gli svincolati Hysaj e Maksimovic) e il solo innesto del brasiliano Juan Jesus, che aveva lasciato la Roma a fine contratto. Visto il lungo infortunio di Demme, si cerca un centrocampista centrale: occhi su Amrabat della Fiorentina e Pjanic del Barcellona"