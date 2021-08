Gazzetta - Non solo Anguissa: il mediano può arrivare da Bologna o Cagliari

Sono tre le trattative aperte da Cristiano Giuntoli: con il Bologna per Jerdy Schouten, 24 anni, centrocampista olandese; con il Cagliari, per Nahitan Nandez, 25 anni, tuttofare uruguaiano; con il Fulham per André Zambo Anguissa, 25 anni, mediano camerunese. Uno dei tre, con l’ultimo favorito a oggi, dovrebbe essere il colpo a sorpresa che il d.s. napoletano sta cercando di concludere. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.