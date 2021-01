Gazzetta - Non solo Benitez: spunta un altro ex ma Gattuso è legato ai risultati

Aurelio De Laurentiis vuole continuare a credere nel proprio allenatore e, dunque, ha deciso di andare avanti ancora con Rino Gattuso. Il tecnico calabrese avrà a disposizione le prossime tre partite, più che alla portata degli azzurri, per sistemare le cose e convincere il presidente ad andare avanti insieme. Certo è che negli ultimi giorni le voci circa un ritorno a Napoli di Rafa Benitez sono qualcosa di concreto, più che una semplice suggestione.

Il futuro di Gattuso dipende dai risultati e il tanto discusso rinnovo di contratto è passato inevitabilmente in secondo piano. Benitez ha chiesto qualche giorno di riflessione prima di dare una risposta sull'eventuale disponibilità a subentrare. Il tecnico lasciò Napoli per delle incomprensioni e perché il Real Madrid gli aveva proposto la panchina. ma con ADL l'amicizia non è mai stata in discussione e sono rimasti in contatto. Un primo approccio c’è stato ma tutto è legato ai prossimi risultati.

IPOTESI MAZZARRI - L'alternativa potrebbe essere un altro ex Napoli, Walter Mazzarri. Durante la sua gestione partenopea, è stato il primo allenatore a conquistare gli ottavi di Champions ed ha vinto la prima coppa Italia dell'era De Laurentiis. Anche con l’allenatore toscano il discorso è stato interrotto per diversità di vedute con la società, ma il presidente l'ha sempre stimato e dunque è da iscrivere all’elenco di possibili sostituti di Gennaro Gattuso.