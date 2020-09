Gazzetta - Non solo il Napoli: la Fiorentina sogna De Paul, ma deve cedere Chiesa

Non c'è solo il Napoli oppure il Leeds su Rodrigo De Paul dell'Udinese. Ci sta pensando anche la Fiorentina. L'Udinese lo valuta 40 milioni di euro e per arrivarci dovrebbe cedere Chiesa o rinunciare a un attaccante come Piatek. La Fiorentina ha ben chiaro in testa però che il sogno De Paul può svanire da un momento all’altro se Lazio, Juve o Leeds porteranno a Pozzo i soldi giusti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.