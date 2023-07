Gazzetta - Non solo Massara: spunta nome a sorpresa come ds

Non c’è solo il nome di Massara sulla agenda di De Laurentiis. Perché sempre a Roma vive anche Igli Tare, ex d.s. della Lazio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c’è solo il nome di Massara sulla agenda di De Laurentiis. Perché sempre a Roma vive anche Igli Tare, ex d.s. della Lazio, altra candidatura autorevole per i campioni d’Italia. Insomma, De Laurentiis ha cominciato il casting. Per scoprire il vincitore, servirà pazienza. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.