Gazzetta - Occhi in casa Arsenal per la difesa: Kiwior e Tomiyasu in lista, due le alternative

TuttoNapoli.net

Oltre al centrocampo, vera priorità del mercato invernale, nel mese di gennaio il Napoli proverà a rinforzare anche la difesa. Ci sono diversi nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis e dei suoi collaboratori e due di questi giocano all'Arsenal: Kiwior e Tomiyasu. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli ha chiesto informazioni all’Arsenal su Kiwior, ma nella chiacchierata è spuntato il nome di Takehiro Tomiyasu, ex Bologna: duttile, veloce, abile nel gioco aereo e nella marcatura. Tomiyasu, però, potrebbe essere convocato per la Coppa d’Asia è questo frena la trattativa. Al Napoli piace, come piacciono anche Itakura (stesso problema) e Dragusin, che però vuole chiudere la stagione al Genoa e poi sogna la Premier".