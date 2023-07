Gazzetta - Osimhen, accordo distante ma niente rottura: può restare senza rinnovo

Ultime sul futuro di Victor Osimhen, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

Ultime sul futuro di Victor Osimhen, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Cinque giorni di colloqui fra il presidente e l’agente Roberto Calenda non hanno portato un accordo perché ci sono difficoltà sia sull’entità dell’ingaggio, sia sulla fissazione di una clausola di uscita che il giocatore richiede. La questione è complessa ma fra le parti non c’è stata rottura. C’è sempre sullo sfondo il pericolo Paris Saint-Germain ma negli scenari ipotizzabili non si può escludere che Osimhen resti ma senza rinnovare il contratto".