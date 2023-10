Gazzetta - Osimhen, ADL ci riproverà ma senza rinnovo ci sono già due big inglesi

Aurelio De Laurentiis non vuole mollare il suo centravanti e l’ipotesi prolungamento non sarebbe mai tramontata.

Il Napoli continua a credere nel rinnovo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, protagonista l’anno scorso nella conquista del terzo scudetto dei partenopei, resta un punto fermo della squadra di Garcia ma la situazione contrattuale lascia con fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Come detto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole mollare il suo centravanti e l’ipotesi prolungamento non sarebbe mai tramontata.

Offerte respinte

Ne è la dimostrazione il fatto che l’estate scorsa siano state rispedite al mittente le offerte monstre di PSG e Al Hilal che avrebbero voluto il centravanti azzurro e che lo avevano fatto vacillare. Chelsea e Liverpool, si legge sempre sul quotidiano, resterebbero alla finestra per monitorare la situazione e, in caso di mancato rinnovo, potrebbero bussare alla porta del Napoli la prossima estate.