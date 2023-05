Gazzetta - Osimhen, il 'lodo Cavani' per trattenerlo un altro anno: la strategia del club

Un’ipotesi per trattenere Victor Osimhen potrebbe essere quella di replicare il «lodo Cavani» con un rinnovo di un anno a cifre molto alte

Un’ipotesi per trattenere Victor Osimhen potrebbe essere quella di replicare il «lodo Cavani» con un rinnovo di un anno a cifre molto alte e l’inserimento di una clausola rescissoria, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport ricordando che in questo modo il Napoli si garantì un altro anno dell’uruguaiano: "Una storia che si potrebbe replicare, a patto però di convincere Osimhen a sorvolare sulle proposte che già gli sono arrivate da più parti. Osimhen sa già perfettamente che almeno in tre campionati diversi dalla Serie A (Francia, Germania ed Inghilterra) andrebbe a guadagnare oltre dieci milioni di euro all’anno.

Proprio il Psg è sensibile al fascino del nigeriano almeno quanto lo è il Bayern Monaco, ma entrambe le dirigenze stanno cercando di capire - anche attraverso l’entourage - quale cifra potrebbe effettivamente essere «tentatrice» per il Napoli".