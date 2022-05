Gazzetta - Osimhen in Premier, agenti e mediatori a lavoro da mesi: le ultime sulla cessione

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da tempo sull’attaccante del Napoli hanno messo gli occhi tre club

La Premier League vuole Victor Osimhen con diverse squadre interessate. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da tempo sull’attaccante del Napoli hanno messo gli occhi il Manchester United e l’Arsenal, mentre in gennaio era stato il Newcastle a farsi avanti per ingaggiarlo. Sono mesi che agenti e mediatori lavorano su un affare che potrà spostare parecchi soldi. Infatti, si legge, De Laurentiis non vuole venderlo a meno di 100 milioni di euro.