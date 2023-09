Gazzetta - Osimhen, niente rinnovo: cessione sembra ormai scontata

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Victor Osimhen alla luce degli ultimi sviluppi

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Victor Osimhen alla luce degli ultimi sviluppi, col caso che sembra essere ufficialmente rientrato dopo le scuse pubbliche del club partenopeo. Il centravanti nigeriano che ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 difficilmente a questo punto rinnoverà il contratto ed è realistico che possa partire - a gennaio oppure a giugno - per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Sul fronte rinnovo in questo momento tutto tace. Ed è difficile pensare che nell'immediato qualcosa possa smuoversi dopo che in estate non è andata a buon fine una trattativa che ha visto il Napoli mettere sul piatto 10 milioni di euro a stagione per un contratto fino al 30 giugno 2026 che prevedeva anche l'inserimento di una clausola risolutoria da 150 milioni di euro.