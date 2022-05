Gazzetta - Osimhen non ancora valorizzato: la doppia lettura dietro le parole di ADL

Ieri Aurelio De Laurentiis è stato incalzato anche sul futuro di Osimhen

Ieri Aurelio De Laurentiis è stato incalzato anche sul futuro di Osimhen: "Victor lo abbiamo avuto a mezzo servizio per due anni, non è che ha giocato interi campionati. Dare un giudizio su un giocatore così è poco opportuno, ogni campionato è diverso". Queste frasi secondo la Gazzetta dello Sport hanno una doppia lettura: "Resta perché non è stato ancora valorizzato oppure va via perché non è stato protagonista sino in fondo... Osi ha un contratto lungo, parte solo se c’è un super prezzo".