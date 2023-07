Gazzetta - Osimhen per rinnovare vuole capire come verranno sostituiti i partenti

Morale: Victor vuole restare per vincere e non per attendere lidi migliori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen è legato al club e alla città e per il rinnovo di contratto al momento ancora distante chiede di conoscere quale sarà la competitività della squadra, insomma come verranno sostituiti i partenti (dal sicuro Kim, ai probabili Zielinski, Lozano e Demme in scadenza fra un anno). Morale: Victor vuole restare per vincere e non per attendere lidi migliori.