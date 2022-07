Gazzetta - Osimhen può entrare nel domino dei grandi attaccanti: United e Bayern riflettono

In casa Napoli c’è sempre la variante Victor Osimhen che potrebbe entrare nell’effetto domino dei grandi attaccanti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Koulibaly. In casa Napoli c’è sempre la variante Victor Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che potrebbe entrare nell’effetto domino dei grandi attaccanti che si sposteranno: "Manchester United e Bayern stanno riflettendo sulle proprie scelte. Spalletti spera di non dover cambiare anche il centravanti. L’alternativa sarebbe l’anglo-albanese Armando Broja, del Chelsea. Ma toccherebbe rivedere tutto il modo di giocare".