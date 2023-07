Gazzetta - Osimhen resta? Il Psg può blindare Mbappé per un anno: ecco come

Mbappé alla fine potrebbe restare a Parigi un altro anno. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Al Khelaifi può contare su Ziad Hammoud,

TuttoNapoli.net

Mbappé alla fine potrebbe restare a Parigi un altro anno. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Al Khelaifi può contare su Ziad Hammoud, ex dirigente del gruppo BeIn da lui diretto, cui Mbappé ha affidato la gestione dei suoi interessi fuori dal campo. Il dialogo sottotraccia potrebbe riprendere. Insomma, prima di arrivare alla rottura definitiva, il Psg cercherà di esplorare ogni pista per trovare un compromesso. Sapendo che il prezzo di un giocatore in grado di firmare una tripletta in una finale del Mondiale limita per natura il numero di acquirenti. Mbappé è valutato 250 milioni dal Cies, 180 da Transfermarkt.