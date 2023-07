Gazzetta - Osimhen, rinnovo difficile: il bomber vuole ingaggio proporzionato al suo valore

De Laurentiis si siederà col rappresentante di Osimhen per cercare di allungare almeno di un anno il contratto

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche se i rapporti diretti con l’agente Roberto Calenda sono continui, solo dopo che il Psg si sarà ritirato, De Laurentiis si siederà col rappresentante di Osimhen per cercare di allungare almeno di un anno il contratto e fissare a quel punto una clausola intorno ai cento milioni, un po’ più accessibile ma che consentirebbe al Napoli di non rischiare di restare impigliato in un ginepraio, proprio come sta accadendo ai qatarioti di Parigi con Kylian Mbappé.

Certo, non sarà semplice perché dopo le valutazioni vertiginose del cartellino, il giocatore si attende che venga usato un parametro simile anche sull’ingaggio, attualmente di circa 4,5 milioni netti più bonus, con scadenza al 2025.