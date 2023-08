Gazzetta - Osimhen, si avvicina epilogo a sorpresa: Garcia gliel'ha suggerito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Addio o rinnovo? No. Esiste una terza strada per il futuro di Victor Osimhen. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "In mezzo c’è la via mediana, il famoso rinnovo ponte, l’idea di un altro anno in Italia, il suggerimento di Garcia, la proposta di De Laurentiis.

Continuare a Napoli, prendersi l’amore e la riconoscenza della gente, e poi nel 2024, dire ciao, è stato bello, anzi bellissimo. Un modo per tenere aperta la porta del futuro anche perché lo scenario potrebbe essere diverso: non soltanto Arabia Saudita, ma anche un Paris Saint-Germain potenzialmente a corto di stelle e di simboli come dimostrano i mal di pancia di Mbappé e Neymar, oltre alla “fuga” di Messi. Più passa il tempo, più questa ipotesi può prendere corpo".