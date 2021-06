Gazzetta - Osimhen-Tottenham? Il Napoli si cautela: idea rinnovo e clausola da oltre 100 milioni!

Dall'Inghilterra rilanciano l'indiscrezione secondo cui Victor Osimhen interesserebbe al Tottenham, che potrebbe esser costretto a fare a meno di Harry Kane. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ne parla e fa sapere che tanto basta, una voce, a far sì che il Napoli pensi a cautelarsi, a prendere delle contromisure. E così il centravanti nigeriano potrebbe rinnovare il suo contratto, benché in scadenza tra quattro anni ancora:

"L’idea sarebbe quella di prolungare di un altro anno il contratto, che ha scadenza giugno 2024 e di prevedere, nel nuovo accordo, una clausola rescissoria parecchio alta, tanto da scoraggiare eventuali pretendenti. Considerata l’età, 22 anni, e il valore del giocatore, si potrebbe pensare a una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Siamo nel campo delle ipotesi. Quella della clausola, però, è una possibilità che il Napoli tiene fortemente in considerazione".