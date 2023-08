Gazzetta - Osimhen, vertigini dopo l'offerta choc araba ma sogna la Premier

Victor Osimhen è l'oggetto del desiderio di tanti club stranieri ma soprattutto è stato sedotto dall’offerta indecente arrivata dall’Arabia Saudita

Victor Osimhen è l'oggetto del desiderio di tanti club stranieri ma soprattutto è stato sedotto dall’offerta indecente arrivata dall’Arabia Saudita: l’Al Hilal si è spinta fino a 40 milioni più 5 di bonus a stagione, per i prossimi tre anni. Impossibile non sentire le vertigini dopo certe proposte. Ma in fondo l’Arabia non è la terra promessa di Victor, che sogna di approdare in Premier League per essere protagonista nel campionato più importante del mondo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.