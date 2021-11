Gazzetta - Ospina può rinnovare fino al 2025: si sta già discutendo del nuovo contratto

David Ospina, contratto in scadenza nel 2022, potrebbe restare a Napoli ancora a lungo. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipando quella che potrebbe essere la scelta definitiva da parte della società azzurra: "Per il portiere colombiano, che ha scavalcato Meret nel posto a titolare in campionato, si affaccia l’ipotesi di un rinnovo fino al 2025 da discutere". Ospina, partito come alternativa, anche con Spalletti è stato promosso a titolare.