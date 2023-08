Gazzetta - Ottimismo per Osimhen, spunta data del possibile annuncio

Nessuna scossa decisiva per il rinnovo di Victor Osimhen, ma il fatto che ci si continui a vedere con una certa periodicità conferma la voglia delle parti d

Nessuna scossa decisiva per il rinnovo di Victor Osimhen, ma il fatto che ci si continui a vedere con una certa periodicità conferma la voglia delle parti di trovare in fretta un accordo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Insomma, filtra ottimismo da entrambe le parti ma non siamo ancora ai titoli di coda del romanzo dell’estate, né ovviamente alla firma sul contratto. Ci vorrà pazienza, magari tutto si risolverà entro la fine del ritiro, visto che il presidente ha parlato di un annuncio da fare il 12 agosto. Sarà quello del rinnovo di Osi?".

