Gazzetta - Ounas vuole più spazio e si pensa al rinnovo: la strategia di Giuntoli

In attesa di novità sulle sue condizioni fisiche, oggi è atteso in Italia per le visite, Adam Ounas programma un futuro a lungo con la maglia del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che si sta già parlando di ipotesi rinnovo: "L’anno scorso Ounas ha accettato l’opzione che prolungava di un’altra stagione il proprio contratto con il Napoli, che scadrà nel 2023. E il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha un rapporto costruttivo con gli agenti e in primavera si affronterà con serenità la prospettiva. Il giocatore sta bene a Napoli - nonostante abbia subito una rapina nel mese scorso proprio davanti casa - ma chiede di avere più spazio".