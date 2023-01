Gazzetta - Palermo, trattativa avanzata col Parma per l'ex azzurro Tutino

Scatto del Palermo per Gennaro Tutino, attaccante classe '96 che sembra destinato a lasciare il Parma in questa finestra di gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Scatto del Palermo per Gennaro Tutino, attaccante classe '96 che sembra destinato a lasciare il Parma in questa finestra di gennaio. Il club rosanero, come riporta Gazzetta.it, sarebbe infatti in trattativa avanzata con il Parma per l'ex Napoli, che piaceva anche al Benevento, individuato come sostituto di Elia in attacco. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che però potrebbe diventare anche obbligo con Tutino che avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento.