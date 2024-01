Gazzetta - Papà Samardzic rigido e spigoloso: manca intesa su commissione sua e del socio

Samardzic-Napoli, ci siamo. Fase decisiva dell'affare oggi. Papà Mladen è un tipo rigido, per certi versi spigoloso

Samardzic-Napoli, ci siamo. Fase decisiva dell'affare oggi. Papà Mladen è un tipo rigido, per certi versi spigoloso: fu lui a far saltare in estate l’affare con l’Inter, dopo che il figlio aveva già sostenuto le visite mediche e aspettava in hotel la fumata bianca, mai arrivata.

Ora siamo alla resa dei conti per Lazar: Cioffi non gli ha concesso neanche un minuto nell’ultima gara contro la Lazio, segno chiaro che la trattativa è alle battute finali. Manca, appunto, l’intesa definitiva sulla commissione per papà Mladen e socio. Per il resto, tutto è stato risolto, anche la questione diritti d’immagine. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.