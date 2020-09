Gazzetta - Paratici ha chiamato Milik: gli ha spiegato che la Juve non lo vuole più

Arek Milik sognava la Juve ma poi ha capito che il suo destino sarà altrove. Secondo una versione non confermata, una telefonata di Paratici avrebbe chiarito loro che la Juve ha rinunciato a duellare col Napoli e le sue super richieste. Vero o non vero, un fatto è certo: ieri Milik ha preso atto che è dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa per fare un dispetto. Per questo si è avvicinato alla Roma. Oggi giornata decisiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.