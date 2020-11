Gazzetta - Per la difesa spunta il 18enne Kana: Napoli convinto dai report

Il Napoli tiene sempre alta l'attenzione sul mercato e sul comparto difensivo, visto anche i dubbi che su quelli che saranno gli elementi certi per il futuro azzurro. Cosi il nome che spunta oggi e riportato dalla Gazzetta dello Sport è quello di Marco Kana (18), difensore dell'Anderlecht: "In genere il Napoli va in cerca di giocatori con più esperienza, ma i report su Marco Kana dell’Anderlecht sono stati convincenti. A 18 anni è protagonista nel suo club e ha meritato con largo anticipo la chiamata nell’Under 21 del Belgio".