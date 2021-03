Gazzetta - Per sostituire Koulibaly c'è già in pole un talento argentino: i dettagli

Con Kalidou Koulibaly che è in uscita a fine stagione, la Gazzetta dello Sport racconta dell'interesse - ormai anche datato - per Marcos Senesi, argentino del Feyenoord. Già la scorsa estate fu abbozzata la trattativa in caso di partenza di Koulibaly. Il difensore 23enne ha da subito aperto al trasferimento a casa Maradona ed il Napoli potrebbe portare avanti la trattativa con una certa rapidità per una cifra intorno ai 15mln di euro.