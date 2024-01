Gazzetta - Perez, il Napoli vuole ridurre cifra da investire. Attesa per addio Ostigard

Dunque, al massimo, il Napoli potrà reinvestire immediatamente i 6-7 milioni che incasserebbe dai rossoblù per Perez

Per Perez, l'obiettivo del Napoli è ridurre il dispendio di liquidi. Per questo motivo, si legge su La Gazzetta dello Sport, si è ipotizzato di inserire Ostigard come contropartita, così da abbassare l’esborso. Tuttavia, il norvegese ha declinato gentilmente la proposta di trasferirsi a Udine: se dovesse partire, vuole mantenere l’impegno preso col Genoa.

Dunque, al massimo, il Napoli potrà reinvestire immediatamente i 6-7 milioni che incasserebbe dai rossoblù per Perez, ma le due transazioni non avverranno simultaneamente. Filtra comunque un certo ottimismo, da Castel Volturno, che si prepara ad accogliere un altro volto nuovo, magari due, nelle prossime ore.