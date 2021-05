Gazzetta - Petagna in bilico: ha giocato poco e potrebbe partire

Andrea Petagna è l'unico attaccante presente attualmente nella rosa del Napoli che la prossima estate potrebbe lasciare il club azzurro. La sua posizione è in bilico dopo che nella stagione in corso non ha convinto né Gattuso né i dirigenti partenopei. Possibile che dunque si trovi un'altra soluzione mentre Osimhen, Mertens, Politano e Lozano verranno confermati in vista del prossimo campionato qualsiasi sia il tecnico che allenerà gli azzurri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.