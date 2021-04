Gazzetta - Petagna sul mercato: su Mertens non ci sono segnali d'addio

Sorpresa in vista del prossimo mercato del Napoli. Potrebbe partire Andrea Petagna che è arrivato solamente in estate, ma acquistato a gennaio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Sul mercato dovrebbe finirci, invece, Andrea Petagna, considerato che Mertens ha ancora un altro anno di contratto e non ci sono segnali di una chiusura anticipata del rapporto".