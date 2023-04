Gazzetta - Pochi gol e troppi soldi d'ingaggio: Lozano verso l'addio

In questa stagione Lozano ha realizzato 4 gol e 4 assist in 38 presenze, almeno finora.

Hirving Lozano è in uscita dal Napoli. Legato agli azzurri da un contratto fino al 2024 con lo stipendio più alto della rosa insieme a quello di Victor Osimhen (4,5 milioni di euro), l'attaccante messicano va verso la cessione in estate. "Considerato anche i pochi gol diventa un lusso tenerlo", scrive non a caso di lui La Gazzetta dello Sport odierna. In questa stagione Lozano ha realizzato 4 gol e 4 assist in 38 presenze, almeno finora.