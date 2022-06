Gazzetta - Politano e Demme scontenti ma le offerte latitano: niente plusvalenze

Uno degli obiettivi societari del Napoli è quello di abbassare il monte ingaggi e da questo punto di vista il club azzurro già si è mosso

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Uno degli obiettivi societari del Napoli è quello di abbassare il monte ingaggi e da questo punto di vista il club azzurro già si è mosso visti gli addii di Ghoulam e Insigne e i rinnovi difficili di Mertens e Ospina. Come si legge sull’edizione online de La Gazzetta dello Sport: “Gli innesti di Kravatskhelia ed Olivera hanno tappato le falle in organico e lasciano intravedere anche la prospettiva di un organico rivisitato un modo intelligente, adesso però per mettere mano a nuovi acquisti - specie dopo il riscatto di Anguissa a 15 milioni - servono cessioni che possano liberare posti in lista e nel contempo finanziare nuovi acquisti. Insomma, serve cedere e magari realizzare pure qualche plusvalenza anche se le offerte per gli scontenti Politano e Demme latitano”.