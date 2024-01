Gazzetta - Politano tentato dai 21mln degli arabi, ma non è convinto

Al Napoli è arrivato un approccio formale dell’Al-Shabab per Matteo Politano. La società araba ha pronti 12 milioni di euro

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Napoli è arrivato un approccio formale dell’Al-Shabab per Matteo Politano. La società araba ha pronti 12 milioni di euro per il Napoli e un ricco contratto triennale da 21 milioni complessivi. Il giocatore è tentato dai guadagni allettanti, ma per ora non sembra propenso ad accettare. Sicuramente non lo è il club, a cui invece conviene negoziare il rinnovo nei mesi a venire. Anche perché, altrimenti, De Laurentiis avrebbe un’altra casella da riempire in breve tempo e in modo ottimale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.