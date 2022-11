Gazzetta - Premier su Osimhen: in estate può arrivare offerta irrinunciabile

Victor Osimhen è il capocannoniere del Napoli e più in generale di tutta la Serie A. E si prevede che avrà tanto mercato, scrive La Gazzetta dello Sport

Victor Osimhen è il capocannoniere del Napoli e più in generale di tutta la Serie A. E si prevede che avrà tanto mercato, scrive La Gazzetta dello Sport: "Logico che un giocatore che si sta imponendo con sempre maggiore continuità a livello internazionale abbia parecchi occhi puntati addosso. Soprattutto in Premier, visto le sue caratteristiche fisiche dirompente e una forza in elevazione fuori dal comune. Non è un segreto che il Newcastle prima e il Manchester United dopo abbiano tentato già l’assalto. Ed è presumibile che nella prossima estate possano arrivare quelle offerte cui sarebbe difficile rinunciare".