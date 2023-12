Gazzetta - Pronto rilancio per Mazzocchi: l'esterno spinge per trasferirsi al Napoli

Pasquale Mazzocchi è il primo obiettivo per riempire la casella del vice Di Lorenzo, che sarà lasciata vuota da Alessandro Zanoli

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi è il primo obiettivo per riempire la casella del vice Di Lorenzo, che sarà lasciata vuota da Alessandro Zanoli, pronto a trasferirsi al Genoa in prestito. E nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis aumenterà l'offerta per la Salernitana, secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli è pronto a rilanciare dopo una prima offerta di 1,5 milioni ritenuta irricevibile dal neo d.s. Walter Sabatini, che chiede 5 milioni per Mazzocchi. Il rilancio del Napoli dovrebbe essere intorno ai 2,5 milioni, poi starà alla Salernitana e al giocatore fare le proprie mosse. Mazzocchi, napoletano, ha chiesto la cessione agli azzurri, ma oggi non sembra basti la sua volontà a liberarlo".