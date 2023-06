Gazzetta - Psg su Osimhen solo se Mbappé va a Madrid, altrimenti spunta club inglese

Il Psg è tra i club più interessati a Victor Osimhen

Il Psg è tra i club più interessati a Victor Osimhen. Al quartier generale qatariota di Parigi, però, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, devono prima capire come si definirà la querelle Mbappé. Perché se il francese andasse realmente a Madrid, allora sì che l’offerta per Osimhen salirebbe e non di poco. E dallo scenario non si possono eliminare i club di Premier. Con il Liverpool in attesa anch’esso di capire che piega prende la situazione.