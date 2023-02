Gazzetta - Quattro big su Vicario: c'è anche il Napoli

Sarebbero 4 le squadre a seguire Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 dell'Empoli: stando a quanto riportato da Gazzetta.it

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Sarebbero 4 le squadre a seguire Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 dell'Empoli: stando a quanto riportato da "Gazzetta.it", il Napoli sarebbe in corsa per l'estremo difensore, e dovrà vedersela con Juve, Inter, e, da ultimo, Bayern Monaco, con i tedeschi che sembrano essere proprio i più interessati al giocatore. Ne sapremo di più a fine stagione, quando Vicario punterà al "salto" in una grande.