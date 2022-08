Gazzetta - Raspadori entusiasta del Napoli, ma il Sassuolo fa muro: le ultime

Ultime su Raspadori, obiettivo del Napoli per l'attacco. Giuntoli, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è portato avanti, molto avanti

Ultime su Raspadori, obiettivo del Napoli per l'attacco. Giuntoli, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è portato avanti, molto avanti, con gli agenti del calciatore mentre il presidente del Napoli ha formulato al Sassuolo un’offerta tra i venticinque ed i trenta milioni (ballano ovviamente i bonus) che l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, ha candidamente ammesso di aver ricevuto. Le parti sembrano essersi al momento arroccate tutte sulle rispettive posizioni: Raspadori sarebbe entusiasta di andare al Napoli, il Napoli si sente forte di questo aspetto ed il Sassuolo non ha necessità di lasciare andare via il suo gioiellino.